Ophef over uitsluiting blanke vrouwen door zwarte feministen op festival

Het gaat om de eerste edititie van het Nyansapo Festival, van 28 tot 30 juli in Parijs. De organisatie spreekt zelf van een evenement 'geworteld' in zwart feminisme en activisme. Het grootste deel van het terrein is volgens de eigen website alleen toegankelijk voor zwarte feministes, volgens de organisatie gaat het om een 'non-mixed zone'. Een kleiner deel is ook open voor zwarte mannen. Slechts een vijfde deel van het terrein is open voor iedereen.