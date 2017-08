Opmerkelijke kant opwarming: zonder ijsbreker door arctisch gebied

In maar liefst 19 dagen voer de Christophe de Margerie op eigen kracht van het noordelijke puntje van Noorwegen via twee afgelegen Russische havensteden naar Zuid-Korea. Normaal reist deze tanker, die natuurlijke gas vervoert, via het Suez-kanaal in ongeveer 25 dagen. Maar dankzij de opwarming van de aarde is de hoeveelheid ijs sterk afgenomen en kan het enorme schip zonder al te veel moeite de kortste route nemen.



Normaal gesproken wordt op deze bijzonder koude tocht in de wintermaanden een Russische ijsbreker meegestuurd om door het 6 meter dikke ijs te ploegen. Dat is tegenwoordig echter niet meer nodig. Op sommige delen van de vaarroute is het ijs weliswaar nog steeds 2 meter dik. Maar dat is voor de Russische gastanker geen probleem. Het schip is speciaal gebouwd om door een relatief dunne ijslaag heen te varen.