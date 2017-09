Opnieuw tientallen baby's verstikt in Indiaas ziekenhuis

Vorige maand overleden in een ander ziekenhuis in dezelfde staat zeker 160 baby's, waarvan een gedeelte aan zuurstoftekort. Volgens lokale media kwam het in dat geval door een tekort aan beademingsapparatuur. Het tekort was ontstaan doordat het Baba Raghav Das ziekenhuis de rekeningen aan de leverancier niet had betaald. Die zou daarop apparatuur uit het ziekenhuis hebben weggehaald.



Het hoofd medische zaken van het ziekenhuis ontkende dit. Volgens hem zou wel sprake zijn geweest van defecten aan de zuurstofflessen, maar dat probleem zou zijn opgelost door een andere leverancier.



Uttar Pradesh is een van de grootste, maar tegelijkertijd ook armste regio's in India. Van de tweehonderd miljoen mensen die wonen in de staat leven volgens de Wereldbank zestig miljoen onder de armoedegrens. Jaarlijks overlijden er honderden kinderen aan verschillende ziekten.