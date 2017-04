Oppositie roept op tot demonstratie bij Eritrese conferentie

Critici van het Eritrese regime willen demonstreren bij een politieke conferentie met een Eritrese partijbons, die vanavond begint in Veldhoven. Die gemeente ziet nog geen reden om in te grijpen.

,,Mensen moeten komen demonstreren! Want deze conferentie, deze man is het beeld van het regime waarvoor veel Eritreeërs zijn gevlucht ", zegt Kubrom Hosabay, voormalig vice-minister van financiën van Eritrea die in 2009 naar Nederland vluchtte. Hij is een online petitie tegen de conferentie begonnen en wil er vrijdag of zaterdag met zoveel mogelijk mensen gaan demonstreren. Zeker Eritrese asielzoekers die de afgelopen paar jaar naar Nederland zijn gekomen, zouden volgens hem gehoor moeten geven aan de oproep.

De conferentie, dit paasweekend, van het Youth People's Front for Democracy and Justice (YPFDJ) in Veldhoven zorgt voor politiek commotie in Nederland. De YPFDJ is de jongerentak van de enige toegestane politieke partij in Eritrea. Hoofdgast is Yermane Gebreab: naaste adviseur van de president en tweede man van een regime dat door de VN is bestempeld als 'grove schender van mensenrechten'.

Afpersing

Politici en onderzoekers waarschuwen voor de 'lange arm van Eritrea'. Het regime zou door afpersing en intimidatie invloed houden op Eritreeërs in het buitenland. Wie bijvoorbeeld geen 2 procent van zijn inkomsten als 'belasting' betaalt, kan problemen krijgen bij het opvragen van documenten bij de ambassade of het consulaat.

,,De YPFDJ is een gevaarlijke groep, dat zij hier een conferentie organiseert is een gevaar voor de veiligheid van mij en mijn familie", schrijft Hosabay in een online petitie tegen de conferentie. ,,De groep verklikt mensen die oppositie voeren tegen het regime." Ook zou de conferentie mede zijn bekostigd door gedwongen financiële afdrachten van Eritreeërs in Nederland.

Ongemakkelijk

Het kabinet noemde de komst van Gebreab dinsdag 'ongemakkelijk', maar verbiedt zijn bezoek niet. De gemeente Veldhoven zegt het gevoel van het kabinet te delen. ,,Maar we leven in een rechtstaat waar we het recht op vergadering kennen", stelt het college van burgemeester en wethouders. Volgens B&W zijn er geen signalen dat de openbare orde zal worden verstoord. Als dat wel het geval is, kan een gemeentebestuur een bijeenkomst verbieden. Hosabay gaat contact opnemen met de gemeente voor een demonstratie.

