Orkaan Irma koerst met kracht vijf op Sint Maarten af

Het National Hurricane Center stelde de kracht van Irma vanmorgen naar boven bij. De orkaan trekt over de Atlantische Oceaan het noorden van het Caribisch gebied in. Naar verwachting bereikt de wervelstorm morgenochtend rond 08.00 uur Nederlandse tijd de Bovenwindse Eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba en trekt dan verder naar het westen langs of over Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek, Haïti en Cuba.



Ter voorbereiding zijn bijna honderd militairen naar Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba gestuurd. De militairen komen van Aruba en Curaçao. Zodra de orkaan is gepasseerd gaan twee marineschepen van Aruba en Curaçao naar de drie eilanden om nog eens extra militairen en hulp af te leveren, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ministeries werken nauw samen om snel hulp te kunnen bieden.



Irma, de opvolger van Harvey, is inmiddels uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie. Inwoners van de eilanden moeten rekening houden met aardverschuivingen, hoge golven en hevige regenval. De laatste keer dat een orkaan zo dicht langs Sint Maarten trok, was in 2010. De schade was toen matig, aldus Weerplaza. Sint Maarten en Saba werden voor het laatst in 1999 direct door een orkaan getroffen. Dat was de zware orkaan Lenny.