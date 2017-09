Orkaan Irma op weg naar de Antillen

Verdachte ontvoering Franse Maëlys (9) opnieuw opgepakt

Een man is zondag in Frankrijk officieel in staat van beschuldiging gesteld en in voorlopige hechtenis geplaatst in het onderzoek naar de verdwijning van het 9-jarige Franse meisje Maëlys. Het zou gaan om een van de twee mannen die eerder al werden opgepakt maar vervolgens weer vrijgelaten, zo melden verschillende Franse media.