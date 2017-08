Voormalig orkatrainer SeaWorld: Het is een horrorhuis

In een jaar tijd zijn al drie orka's gestorven in SeaWorld. Een van de orka's was Tilikum, die berucht was voor het doden van zijn trainster. ,,In het wild zijn orka's zelden agressief tegenover mensen", zegt Hargrove. ,,Maar ik kan zelfs niet meer tellen hoeveel aanvallen ik gezien of zelf meegemaakt heb. Het is zelfs een wonder dat ik nog leef. Die dieren zijn gevangen, gefrustreerd, ongelukkig. Natuurlijk reageren ze zich af op de mensen met wie ze in contact komen. Jarenlang in een kleine tank zwemmen maakt die orka's mentaal kapot."



Waarom verliet Hargrove dan niet sneller SeaWorld? ,,Ik hield van de dieren en geloofde hun leugen. Ik geloofde dat we de dierensoort vooruithielpen. Maar eigenlijk brengen de orka's gewoon miljoenen dollars binnen voor een bedrijf dat enkel voor hen zorgt omwille van dat geld."