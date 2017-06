Oud-bondskanselier Helmut Kohl zorgde voor eenheid in Duitsland

De voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl is gisteren overleden. Een jaar na de val van de Muur werd Kohl de eerste bondskanselier van het herenigde Duitsland. Dat bleef hij tot 1998. Kohl was vanaf 1982 kanselier van West-Duitsland. Daarmee is hij de langstzittende kanselier van Duitsland ooit. Kohl wordt geroemd om zijn bijdrage aan de hereniging van Duitsland.