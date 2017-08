Ouders storten in ravijn en overlijden, kind ernstig gewond

Een wandeling in de Amerikaanse staat New York is dramatisch afgelopen toen drie familieleden van een klif vielen. De vader en moeder kwamen daarbij om het leven, hun 4-jarige zoontje raakte ernstig gewond.

Het lichamen van Amanda Green (35) en William Green (33) uit de stad Buffalo werden gisteren ontdekt door een groep wandelaars in een ravijn van Zoar Valley. Hun gewonde zoontje Alexander werd vlakbij gevonden. Hij is per helikopter en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het stel had samen nog een zoon: Jacob (7). Die bleek niet in het ravijn te zijn gevallen en liep verdwaasd rond. Het jongetje is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek niets ernstigs te mankeren.

Zestig meter

De politie vermoedt dat de drie ruim zestig meter naar beneden zijn gevallen. Onduidelijk is nog waarom. Daar wordt onderzoek naar gedaan.