Paardenfluisteraar Macron temt Trump

Volledig scherm President Emmanuel Macron praat Donald Trump bij tijdens de viering van 14 juli, de Franse nationale feestdag waarop de Amerikaanse president eregast is. © AP Is de ‘Arc de Trump’ speciaal gebouwd ter ere van de huidige Amerikaanse president? Als Donald dat denkt, prima. Het woordgrapje, afkomstig uit een spotprent van de Nederlandse tekenaar Willem in de Franse krant Libération, doet al dagen de ronde in Parijs. En de Fransen lachen er smakelijk om.



Een etentje voor vier, bovenop toeristenattractie nummer één: de Eiffeltoren. Met uitgelezen gerechten van meesterkok der meesterkoks Alain Ducasse? Waarom niet. Alle pracht en praal die Frankrijk te bieden heeft zijn even voor Donald die volgens zijn medewerkers gek is op militaire parades. Nou, ook dat treft want imposanter is de Champs-Élysées zelden aangekleed voor een eregast op 14 juli. Het lijkt wel een huwelijksreis voor het echtpaar Trump.

Ziedaar de uitgekookte aanpak van de Franse president Emmanuel Macron. Nu de Britse diplomatie verstrikt zit in brexit en Angela Merkel het druk heeft met haar herverkiezing en Trump soms heeft opgegeven als serieuze gesprekspartner ontpopt de jonge Franse president zich als een ware Trumpfluisteraar. Hij lijkt dé manier te hebben gevonden om de onvoorspelbare Trump een beetje te temmen. De methode lijkt afkomst uit een opvoedkundige gids voor luidruchtige jongetjes: niet met boos worden (zoals op de NAVO-top vorige maand toen Macron de vingers van Trump expres fijnkneep) maar schouderklopjes geven en samen grapjes maken. ‘Donald, je bent de beste’.

'Iets'

Vriend en vijand keek op toen een zichtbaar tevreden en ontspannen Donald Trump nota bene in het vaak door hem eerder verketterde Parijs plots suggereerde dat er nog best eens 'iets' kan gebeuren rond zijn eerdere beslissing om niet mee te doen aan het klimaatverdrag van Parijs. En Trump daarvoor aan boord krijgen is precies wat Emmanuel Macron voor ogen staat. Hij zegt dat ook gewoon hardop.

Volledig scherm Donald Trump en vrouw Melania applaudiseren voor een show van de Franse luchtmacht tijdens de parades van 14 juli. © AP

De manier waarop Donald en Melania door de Fransen worden vertroeteld is doorzichtig. ,,Het heeft een psychologische dimensie. Het is bijna manipulatie zoals Trump door het Elysée in de watten worden gelegd'', zegt politicoloog Laurance Nardon.

Verbroedert

De formele aanleiding voor de ontvangst is op de Franse nationale feestdag te benadrukken dat het honderd jaar geleden was dat Amerikaanse soldaten zich meldden in de loopgraven om samen met de Fransen tegen de Duitsers te vechten. Dat verbroedert. Trump werd ook ingefluisterd dat Frankrijk met de rebellerende Amerikanen meevocht in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog – tegen de Engelsen. Thomas Jefferson, de geestelijke vader van de VS, had de Franse regering om steun gevraagd. In een adem worden genoemd met een van de allergrootste Amerikaanse president ooit is precies waar de niet door iedereen serieus genomen Donald naar snakt, weten kenners.

Volledig scherm Brigitte Macron, Donald Trump, Melania Trump en Emmanuel Macron (vlnr) aan tafel in het prestigieuze restaurant Le Jules Verne op de Eiffeltoren. © AP