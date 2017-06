'Partij Macron grote winnaar bij Franse parlementsverkiezingen'

In de meeste van de 577 kiesdistricten wordt de gedeputeerde over een week bekend. In de tweede ronde van komende zondag doen de kandidaten die nu minder dan 12,5 procent van de geregistreerde kiezers achter zich kregen niet meer mee. De kandidaat die dan in het district de meeste stemmen krijgt wordt parlementariër.

Lage opkomst

De Fransen toonden weinig belangstelling voor de verkiezingen. Zo zouden de eerste totale opkomstcijfers rond de 50 procent liggen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken hadden zondag om 17.00 uur pas 40,75 procent van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht.



Dat is aanzienlijk minder dan vijf jaar geleden, toen was het op hetzelfde tijdstip 48,31. In 2012 was de opkomst uiteindelijk 57,22 procent, ook al een laagterecord voor de eerste ronde sinds 1958.



De Fransen gaan naar de stembus om de 577 zetels in de Assemblée Nationale te verdelen. In de meeste kiesdistricten valt de beslissing pas volgende week. Volgens de peilingen maakt de partij van president Emmanuel Macron, La République En Marche, goede kans op een forse meerderheid.



Aan de verkiezingen doen vaak opvallende kandidaten mee. Zo zette Macron flink in op de 'normale burger'.