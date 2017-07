Paus Franciscus bidt voor terminaal zieke Charlie

Nu Chris en Connie geen gelijk hebben gekregen van de rechter, willen ze de kleine Charlie mee naar huis nemen om hem daar te laten sterven. Maar ook dat is niet mogelijk. ,,We willen hem thuis een badje geven en hem in zijn wiegje leggen. Daar heeft hij nog nooit in geslapen'', zegt vader Chris Gard in een video van Mail Online. ,,We weten precies op welke dag onze zoon zal sterven, maar we hebben geen enkele inspraak in hoe dat gaat gebeuren.''



Volgens de ouders wil het ziekenhuis waar Charlie ligt hun kind zo snel mogelijk laten sterven en is er geen ruimte om op een menswaardige manier afscheid te nemen. ,,We wensen van harte om hem mee naar huis te nemen, maar zelfs dat is niet toegestaan'', zegt moeder Connie Yates.



Artsen hebben de ouders nu extra tijd gegeven met hun zoontje. De verzorging voor Charlie zou eigenlijk vandaag stoppen, maar in overleg wordt daar nog even mee doorgegaan. ,,We maken nu extra herinneringen met onze zoon. Die kunnen we voor altijd bij ons dragen.''