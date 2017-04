Paus Franciscus presenteert TED Talk vanuit Vaticaan

Paus Franciscus heeft vanuit Vaticaanstad een TED Talk opgenomen. De boodschap van de kerkleider gaat uit naar alle mensen, ongeacht hun geloof of positie in de samenleving. Hij roept op tot gelijkheid, solidariteit en pleit voor meer tederheid en compassie in de samenleving.