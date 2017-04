Paus wil geen kogelvrije auto tijdens bezoek aan Egypte

De paus komt naar Egypte om zijn geloofsgenoten een hart onder de riem te steken tijdens een mis in Caïro. Later zal hij de dialoog aangaan met islamitische geestelijken in het land met de grootste bevolking van de Arabische wereld. De geestelijk leider van de katholieke kerk had voor zijn bezoek geen beter moment kunnen kiezen. Christenen in Egypte, zo'n 10 procent van de bevolking van 90 miljoen, hebben het zwaar. Eerder deze maand, op Palmzondag, pleegde terreurbeweging Islamitische Staat twee zelfmoordaanslagen op kerken in het land. Bij de ontploffingen in de steden Alexandrië en Tanta kwamen 45 mensen om.

Bewaking

De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar. Voor het wereldberoemde Santa Katerinaklooster, een trekpleister voor christenen van alle gezindten in de Sinaïwoestijn, is de beveiliging flink opgevoerd. Zwaarbewapende, gemaskerde militairen bewaken de checkpoints op de weg naar het afgelegen klooster in de bergen. Alle namen en paspoortnummers van bezoekers worden geregistreerd. In de tuin lopen agenten in burger, mannen met onderzoekende blikken en nauwelijks zichtbare draadjes achter het oor.



Dit is het land van de Bijbel. Vlakbij het klooster ligt de berg Sinaï, waar Mozes volgens het Oude Testament de Tien Geboden ontving. Ooit bezochten jaarlijks vele tienduizenden toeristen en pelgrims dit gebied. Nu lopen er nog maar een paar kleine groepjes rond, aangevoerd in taxi's in plaats van met grote bussen. Verkopers in toeristenwinkeltjes die houten kruisen, religieuze schilderijtjes en stenen van de berg Sinaï verkopen, hangen verveeld over de toonbank. Ze geven hun waar bijna gratis weg, de handel is volledig ingestort.