Pence: Venezuela is een mislukte staat en een gevaar voor de VS

Pence is op werkbezoek in Zuid-Amerika en verblijft momenteel in Colombia. Tegenover het journaille in Colombia sprak de vice-president uit dat Amerika ‘zal voorkomen dat Venezuela afglijdt naar een dictatuur’. ,,We zullen alle economische en diplomatieke kracht uit de kast halen om de democratie te herstellen.”



Pence zei gisteren vertrouwen te hebben in een vredige oplossing voor de economische en politieke crisis in Venezuela, waar president Nicolas Maduro na een omstreden stemming vrijwel onbeperkte macht heeft. Het bewind staat lijnrecht tegenover de oppositie en dat leidt geregeld tot bloedige conflicten en dubieuze aanhoudingen. De onrust gaat gepaard met voedsel- en medicijnentekort, een torenhoge inflatie en groeiende misdaadcijfers.



President Donald Trump van de Verenigde Staten stelde zaterdag vanaf zijn vakantieadres militair ingrijpen in Venezuela niet uit te sluiten. ,,We hebben veel opties voor Venezuela. Het land is niet heel ver weg en de mensen lijden er, ze gaan dood", zei hij. Eerder noemde hij Maduro een dictator.