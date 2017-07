Peruaanse stierenvechter ontsnapt in Pamplona voor vijfde keer aan dood

De stierenvechter blijkt een echte doorzetter, want afgelopen dinsdag staat hij weer in de arena met een rode doek te wapperen. Maar ook nu gaat het mis. Rey wordt op de hoorns van de stier genomen en die laten twee gaten van tien centimeter in zijn linkerdijbeen achter. Met spoed wordt hij naar het ziekenhuis gebracht, waar doktoren hem gelukkig weten op te lappen. Vandaag laat zijn management via Twitter weten dat hij binnen een à twee dagen naar huis mag.



,,Andrés Roca Rey maakt een gunstige ontwikkeling door'', is te lezen in een doktersverklaring. ,,Hij heeft gisteren zonder problemen gelopen, ofschoon met enkele logische ongemakken die bij dit type blessure horen.''