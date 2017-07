Trump benoemt Hoekstra (63) tot ambassadeur VS in Nederland

Zoekactie naar gedumpte wapens Bende van Nijvel 'maakt velen zenuwachtig'

24 juli In oude zandafgravingen in het uiterste westen van België zoeken politie, leger en Civiele Bescherming sinds vanmorgen naar wapens van de Bende van Nijvel. Die doodde in de jaren tachtig 28 personen bij bloedige roofovervallen op supermarkten. Aanleiding voor de zoekactie zijn verklaringen van een politie-informant.