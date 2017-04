Piloot VS opgepakt met geweer in handbagage

Belgische Turken stemmen meest uitgesproken 'ja' op referendum in Europa

17 april Op Libanon na werd nergens ter wereld zo uitgesproken 'ja' gestemd tijdens het Turkse referendum als in België. Dat blijkt uit cijfers van het Turkse persagentschap Anadolu, op een moment dat 99,45 procent van de stemmen is geteld. Terwijl het ja-kamp in Turkije zelf uitkwam op 51,2 procent, liep dat in België op tot 77,1 procent. Alleen in Libanon was dat met 93,9 procent (1.127 stemmen) nog meer.