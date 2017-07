Politie België krijgt veel meer bommeldingen na aanslagen

,,Valse meldingen moeten streng aangepakt worden", klinkt het bij de Vlaamse partij CD&V. Eén derde van alle bommeldingen vindt plaats in Brussel. In 2016 waren dat er tot september al 155.

Openbare gebouwen

De meldingen gaan vooral over het openbare domein en over terreinen en lokalen van de openbare dienstverlening. In de eerste negen maanden van 2016 werden op die plaatsen 174 meldingen geregistreerd. Dat is bijna evenveel als in het volledige jaar daarvoor. In 50 gevallen ging het om een woning.