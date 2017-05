Politie: dader aanslag Manchester had geen hulp van terreurnetwerk

Desondanks sluit de politie niet uit dat Abedi handlangers had. In totaal zijn tot nu toe zestien mensen opgepakt in verband met de bomaanslag na het concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande. Elf van hen zitten nog vast. Vlak na de aanslag dacht de politie nog te maken te hebben met een terreurnetwerk, maar de kans daarop is inmiddels aanzienlijke kleiner.



De politie gaf eerder foto's vrij van de dader, in de hoop meer over hem en zijn eventuele contacten te weten te komen. Op één van de foto's is hij te zien met een blauwe koffer. De politie wil deze koffer graag vinden, en te weten komen waarom de dader meerdere keren terugkeerde naar een bepaalde buurt.



Wel is inmiddels vastgesteld dat Abedi de ingrediënten voor zijn bom voor zover bekend in zijn eentje bij elkaar heeft gesprokkeld. Ook tijdens de voorbereidingen voor de aanslag in de vier dagen voordat hij zichzelf opblies was Abedi voornamelijk alleen, aldus de politie. De politie bekijkt onder meer beelden van beveiligheidscamera's en heeft ook de telefoon van Abedi in handen, aldus The Guardian.



Libië

Abedi werdgeboren in Manchester en zijn beide ouders komen uit Libië. Hij was tot een paar dagen voor de aanslag nog in Libië, waar zijn ouders inmiddels weer wonen. De politie in dat land heeft zijn vader en broer opgepakt na de aanslag.



De aanslag in de Manchester Arena werd opgeëist door de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Betwijfeld wordt, in hoeverre IS betrokken was bij het plannen en uitvoeren van de aanslag.