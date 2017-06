'Politie en militairen achter helikopteraanval Venezuela'

Na de aanval verscheen via Instagram een video van een man die zich Oscar Perez noemt en die de aanslag claimt. Hij stelt dat het land geleid wordt door een 'criminele regering'. Perez is volgens Ernesto Villegas, minister van Communicatie en Informatie de piloot die de helikopter bestuurde tijdens de aanval.



In de videoboodschap zegt Perez dat hij een voormalig agent is van een speciaal onderzoeksteam van de Venezolaanse politie. Hij eist het terugtreden van Maduro. Perez draagt in het filmpje het pak van een piloot en de man stelt dat hij handelt in samenwerking met hoge ambtenaren, militairen en politieofficieren. Ook riep hij burgers op om te blijven vechten om hun rechten te beschermen. In het land wordt al maanden hevig gedemonstreerd tegen de regering van Maduro.