Politie schiet man neer na aanval met hamer bij Notre-Dame in Parijs

De politieagent is gewond geraakt toen hij op de trappen van de kathedraal door de man werd aangevallen met een hamer. De agent schoot zijn belager direct neer, melden Franse media. De man zou een schotwond in zijn borstkas hebben.



De politie in de Franse hoofdstad roept mensen via Twitter op weg te blijven van Notre-Dame. Negenhonderd mensen zouden zich nog in het gebouw bevinden. Zij mogen de kathedraal niet verlaten. Een ooggetuige sprak tegenover de Franse zender BFMTV bovendien over twee explosies, die hij gehoord zou hebben.



Het motief achter de daad is nog niet bekend. Volgens de Franse officier van justitie is het antiterreurbureau een onderzoek gestart.