Politie stuurt drugsverslaafde python naar afkickkliniek

Weduwe vermoorde boer: Ik keer nooit meer terug naar Zuid-Afrika

10 april Arine Prins kan het niet bevatten. De Nederlandse is terechtgekomen in een hel. Afgelopen vrijdag werd haar man Peet van Es vijf uur lang gemarteld in hun boerderij vlakbij de stad Barberton in Zuid-Afrika. Hij stierf. Ook Prins kreeg het zwaar te verduren, maar overleefde. ,,Mijn ziel is geraakt, ik ben van binnen kapot. Maar de politie doet helemaal niets.’’