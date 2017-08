Politie: Terreurgroep nog niet opgerold

Op de grens tussen Spanje en Frankrijk worden extra controles uitgevoerd in de zoektocht naar voortvluchtige verdachten van de aanslagen. Een van de verdachte die worden gezocht is de 22-jarige Younes Abouyaaqoub. Deze Younes zou de bestuurder van het busje op de Rambla geweest kunnen zijn.



Na de aanslagen in Barcelona en Cambrils zijn drie Marokkanen en een Spanjaard opgepakt en vijf anderen, allen tussen de 17 en 34 jaar oud, door de politie doodgeschoten. Uit hoeveel man de terreurcel achter de aanslagen bestond is na de tegenstrijdige uitspraken van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie nu onduidelijk.



Over de terreurcel is wel duidelijk dat het grootste deel komt uit Ripoll of nabije dorpjes. Door hun ‘normale’ leven in die afgelegen streek waren ze onder de radar van de veiligheidsdiensten gebleven.