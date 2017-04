Politie Thailand in actie na video moord op Facebook

De beelden hebben ongeveer 24 uur op het sociale netwerk gestaan voordat ze werden opgemerkt en verwijderd, meldde de politie gisteren. Op de beelden was te zien hoe Wuttisan Wongtalay een touw om de nek van zijn dochter doet en haar vervolgens wurgt. Daarna gooit hij het levenloze lichaampje vanaf de bovenste verdieping van een verlaten gebouw in de stad Phuket.

Amerika

Eerder deze maand was op Facebook een live-video te zien hoe in het Amerikaanse Cleveland een man een willekeurige moord pleegt op 74-jarige man. Topman Mark Zuckerberg van Facebook verklaarde na het incident in Cleveland dat Facebook ,,alles blijft doen om te voorkomen dat dit soort tragedies gebeuren''.

Volgens de politie is het de eerste keer dat een moord is uitgezonden via de sociale netwerksite in Thailand. De politie zegt dat de man mogelijk beïnvloed was door de Facebookmoord in Cleveland, Ohio.