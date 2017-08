Politie zoekt naar 17-jarig broertje van verdachte Oukabir

Op zijn facebookpagina, die inmiddels offline is gehaald, was te lezen dat hij afkomstig is uit Ibiza, in Ripoll woonde en gestudeerd heeft aan de universiteit van Barcelona. Hij zou gewerkt hebben voor Coca-Cola en recent in Brazilië zijn geweest.



De krant El País heeft de hand gelegd op de politiecommunicatie tijdens de aanslag. De agent die de aanval meldde, omschreef de bestuurder van het busje. Die zou 1,70 meter zijn en een wit shirt met blauwe strepen hebben gedragen.



Op een ander medium, de app Kiwi, had hij een vraag- en antwoordgesprek lopen. Toen hem gevraagd werd wat hij zou doen als hij koning van de wereld zou worden, antwoordde hij naar verluidt: ,,Alle ongelovigen doden. Enkel de moslims die de religie volgen, mogen blijven leven."