Politieagent die omkwam bij aanslag Parijs postuum getrouwd

Sinds 2010 was hij werkzaam bij de politie. Xavier Jugelé was er ook - als één van de eerste agenten - bij tijdens de aanslag op club Le Bataclan in 2015 in de Franse hoofdstad. Een jaar later leidde hij het concert van Sting, de eerste artiest die na het drama weer in een vernieuwd Bataclan optrad, in goede banen. Op 20 april van dit jaar werd hij zelf het slachtoffer van terreur.