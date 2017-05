Portugese detective: Lichaam Maddie McCann is gecremeerd

Amaral – die over de zaak het boek De waarheid over de Leugen schreef – deed zijn opmerkelijke uitspraak in een documentaire op de Portugese televisie over de verdwijning van Maddie, 3 mei precies tien jaar geleden. Kort daarvoor lieten Kate en Garry McCann de BBC weten nog steeds te geloven dat hun dochter wordt gevonden.



,,We hebben informatie over drie personen die een kerk ’s nachts via een zijdeur binnenkwamen. Ze hadden een doos bij zich’’, vertelt Amaral tegen The Sun. ,,Er zou later een Britse vrouw worden gecremeerd. Het is goed mogelijk dat Maddie’s overblijfselen in de doos zaten en vervolgens in de kist zijn gestopt.’’ Volgens de voormalige detective zouden Kate en Garry McCann informatie achterhouden. Zij hadden sleutels van de kerk.