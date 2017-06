Presentator Derek Bolt en cameraman ontvoerd in Colombia

Londen aanvaardt Brexitaanpak Brussel

19 juni Groot-Brittannië heeft vandaag op zijn eerste onderhandelingsdag in Brussel de Europese Brexitaanpak aanvaard. De toekomstige relatie van het VK met de Unie komt pas veel later aan de orde, het eerste onderhandelingsissue zijn de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en omgekeerd, die van Britse onderdanen in Europa.