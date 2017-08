President Kenyatta wint verkiezingen Kenia

Oudste man ter wereld overleden op zijn 113de

11 augustus De oudste man ter wereld, de Holocaust-overlevende Israël Kristal uit het Israëlische Haifa, is vandaag op de leeftijd van 113 jaar overleden. Dat meldde de krant Haaretz. Het Guinness Book of Records had Kristal in maart 2016 tot oudste man van de wereld verklaard.