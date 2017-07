President Nigeria al maanden 'op vakantie': is hij ziek?

Leeft onze president eigenlijk nog wel?, vragen de Nigerianen zich af. Muhammadu Buhari verblijft al maanden in een ziekenhuis in Londen. Maar niemand krijgt te horen wat hem mankeert.

Buhari vertrok in januari met zijn vrouw Aisha naar de Britse hoofdstad, 'voor een vakantie.' Al snel werd bericht dat het ging om een vakantie én een gezondheidsonderzoek. 'Niets ernstigs hoor,' haastte de regering erbij te zeggen.

Twee maanden later keerde de 74-jarige Buhari terug. ,,Ik ben nog nooit zo ziek geweest'', bekende hij waarna hij hintte op een bloedtransfusie. Het staatshoofd nam een deel van zijn presidentiële taken weer op en was erbij toen 82 meisjes die door de terreurgroep Boko Haram waren ontvoerd, werden vrijgelaten.

'Aardig'

Maar kort daarop vertrok hij opnieuw met zijn vrouw naar Londen. 'Kanker,' werd in Nigeria gefluisterd. Het enige wat de Nigerianen te horen kregen was: 'het gaat aardig met hem.'



Nu, maanden later zit de president nog steeds in Engeland. Intussen neemt de onrust in zijn eigen land toe. Vrijwel dagelijks gaan mensen de straat op uit onvrede met de economie, die grotendeels draait op de olie-export maar vanwege de dalende olieprijzen flinke klappen heeft gekregen. ,,De president hoort hier te zijn'', roepen de betogers.



De woordvoerder van Buhari is het zat: ,,Ook een president heeft recht op vakantie en van een machtsvacuüm zal geen sprake zijn. Buhari heeft, zoals de grondwet voorschrijft, zijn bevoegdheden tijdelijk doorgegeven aan de vicepresident. Hij is toch geen Messias? Er zijn toch nog andere mensen die het land kunnen besturen?''

Verdeeld

Nigeria is een sterk verdeeld land met grote etnische en religieuze verschillen. Buhari is een moslim uit het noorden, de vicepresident een christen uit het zuiden. Normaal wisselen noord en zuid elkaar af bij het presidentschap. Als Buhari noodgedwongen moet stoppen, krijgt het zuiden het eerder voor het zeggen dan de bedoeling was.