President Trump en Melania bezoeken het zwaar getroffen Corpus Christi

Tijdens een briefing in een lokale brandweerkazerne sprak Trump zijn lof uit over de manier waarop de regering omgaat met de ramp. ,,Over vijf jaar, over tien jaar willen we dat hierop teruggekeken wordt als de beste aanpak. We willen het beter doen dan ooit tevoren." Tegen de gouverneur van Texas, Greg Abbott, zei Trump: ,,We feliciteren elkaar als dit allemaal voorbij is."



Na de briefing sprak Trump een menigte toe en zwaaide met de vlag van Texas. ,,Texas kan alles aan", zei hij en sprak zijn verbazing uit over de opkomst.