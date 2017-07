Protesten tegen weren transgenders in leger VS zwellen aan

Maar ook op sociale media klonk ferm protest tegen de opmerkelijke omslag. Nog geen jaar geleden hief de regering van voormalig president Barack Obama het verbod op openlijk transgenders in de krijgsmacht juist op. En Trump had tijdens de verkiezingsrace naar het Witte Huis meermalen verzekerd dat hij er ook zou zijn voor de transgenders.

'Trump kan nu net doen alsof dit een militaire maatregel is, maar dat is het niet', zo twitterde de Democratische senator Elizabeth Warren. 'Het weren van mensen op basis van hun identiteit is beschamend en maakt ons minder veilig.' Volgens Warren mag alleen worden gekeken naar de kwaliteiten van een sollicitant. 'Door duizenden van onze militairen aan te vallen, maakt Trump duidelijk dat hij meer geeft om zijn extreme opvattingen dan om de staat van het leger.'

Onrust

De nieuwe maatregel leidt bovendien tot veel onrust onder de duizenden transgenders die op dit moment in het leger dienen. Wat er met hen zal gebeuren, is nog onduidelijk. De 37-jarige Cameron St. Andrew, die in zijn 13 dienstjaren onder andere in Afghanistan en Irak gestationeerd was, kwam het nieuws hard aan. 'Waarom een land dienen dat me niet wil hebben? Dit breekt mijn hart', zo zei hij tegen AP.