'Raketlancering Noord-Korea mislukt'

De Zuid-Koreaanse legertop stelde in een verklaring dat Noord-Korea probeerde een 'ongeïdentificeerd projectiel' te lanceren in de buurt van Sinpo, een havenstad aan de oostkust. Een Amerikaanse functionaris verklaarde tegenover CBS News dat het geen intercontinentale ballistische raket (ICBM) betrof, een raket die zeer grote afstanden kan afleggen.



Geen commentaar Trump

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn militaire adviseurs zijn op de hoogte van de mislukte raketlancering, maar geven geen verder commentaar, zo meldde minister van Defensie James Mattis in een persbericht dat door de Amerikaanse media werd verspreid. Trump heeft bovendien contact gehad met zijn vicepresident Mike Pence, die zondag verwacht wordt in Zuid-Korea.



Pence vertrok zaterdag naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, waar hij met waarnemend president Hwang Kyo-ahn zal overleggen over de Noord-Koreaanse wapenprogramma's. Hij landt rond 15.30 uur (08.30 uur Nederlandse tijd) in Seoel, waar hij zijn Aziatische tournee begint. Hij werd binnen het uur na zijn vertrek vanuit Alaska op de hoogte gebracht over de lancering, aldus Amerikaanse media.



Noord-Korea vierde zaterdag met veel militair machtsvertoon de 105de geboortedag van Kim Il-sung, de stichter van de stalinistische dynastie. Die Dag van de Zon werd afgetrapt met een grote militaire parade, waarbij onder meer ballistische raketten werden getoond.