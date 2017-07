Rampenalarm: wateroverlast teistert groot deel van Duitsland

Oorzaak van de overlast is het lagedrukgebied Alfred dat boven het land ligt en dat voorlopig het weer nog beïnvloedt. In de regio Harz is de wateroverlast het grootst. In de regio rond de stad Goslar (Nedersaksen) gaven de lokale autoriteiten een 'rampenalarm' af, waardoor een crisisstaf de hulpverlening overnam. Op sommige plekken is in twee dagen 171 millimeter regen gevallen.



In de binnenstad van Goslar staan straten blank. Een hotel en een tehuis voor ouderen werden geëvacueerd en het treinverkeer ligt stil.



In de plaats Wernigerode in Saksen-Anhalt wordt een 69-jarige vrouw vermist. Gevreesd wordt dat ze is verdwenen in de sterk aangezwollen rivier de Holtemme die langs haar huis stroomt. In de plaats Hildesheim staan hulpdiensten klaar om delen te evacueren.