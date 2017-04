Rechter VS: vrouw mag minder verdienen dan man

Het hof rechtvaardigde de beslissing door een uitspraak uit 1982 te citeren. Daarin werd gezegd dat een werkgever zich mag baseren op vorige lonen ,,zolang er redelijkheid toegepast wordt en [de lonen] binnen het beleid van het bedrijf pasten".



De beslissing stuit op kritiek in de VS. ,,Dit is een stap in de verkeerde richting", zegt Deborah Rhode, die lesgeeft in wetgeving over gendergelijkheid aan de Stanford Law School. ,,Je kan niet eerdere discriminerende toestanden inroepen om de toekomstige discriminatie te rechtvaardigen. Dan blijft de discriminatie doorgaan."



Eerdere uitspraak

Met de nieuwe rechtspraak wordt een vorige beslissing teruggedraaid. Die uitspraak stelde dat een loonsverschil dat enkel gebaseerd is op vorige salarissen, in strijd is met de Equal Pay Act.



De rechter in die zaak stelde dat het lagere salaris dat vrouwen bij vorige functies betaald kregen niets met hun functioneren te maken heeft, maar met het feit dat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog altijd wijdverspreid is. Onderzoek in de VS wees in 2015 uit dat waar een man een dollar verdient, een vrouw slechts 80 dollarcent kan bijschrijven.



In IJsland is het sinds dit jaar strafbaar om een man meer te betalen dan een vrouw voor hetzelfde werk.