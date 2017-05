Record voor Amerikaans kunstwerk

Het kunstwerk draagt geen naam en stelt een gekleurd doodshoofd voor. De New Yorker Basquiat overleed in 1988 op 27-jarige leeftijd aan een overdosis.



Zijn vriend en kunsthandelaar Jeffrey Deitch zei altijd in de genialiteit van Basquiat te hebben geloofd. ,,Ik heb altijd gedacht dat hij op een dag in hetzelfde rijtje zou staan als Picasso, Bacon en Van Gogh. Zijn werken hebben een iconische kwaliteit.''



Het schilderij werd in 1984 voor 19.000 dollar aangekocht door de overleden Amerikaanse kunstverzamelaars Jerry en Emily Spiegel.