Reisadvies Thailand aangepast voor crematie Thaise koning

Hevige bosbranden Zuid-Frankrijk onder controle

15:32 De bosbranden bij het plaatsje Bormes-les-Mimosas aan de Franse Rivièra zijn onder controle, meldden Franse media. De branden hebben sinds maandag zo'n 1700 hectare in de as gelegd. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten er inderhaast 12.000 mensen geëvacueerd onder wie veel hotelgasten en 3000 kampeerders.