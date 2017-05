Robotpriester zegent in vijf talen

BlessU-2 moet het debat over de toekomst van de kerk en kunstmatige intelligentie aanslingeren. ,,We willen dat mensen erover nadenken of het mogelijk is door een machine gezegend te worden, of dat daar een echte priester voor nodig is'', zegt Stephan Krebs van de protestantse kerk in Wittenberg tegen de Britse krant The Guardian.



De priester heeft een touchscreen op zijn borst, twee armen en een hoofd. De afgelopen dagen sprak de robot zegeningen uit in vijf talen: Duits, Engels, Frans, Spaans en Pools. Je kunt kiezen tussen een mannelijke of vrouwelijke stem. BlessU-2 kan zijn armen optillen, heeft knipperende lampjes en citeert stukken uit de Bijbel. Een back-up robot is beschikbaar in geval van storingen.