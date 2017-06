Rock am Ring gaat door na terreurdreiging, verdachte had backstage-pas

Eerder werden twee personen aangehouden in verband met het onderbreken van het Duitse muziekfestival Rock am Ring. De minister van binnenlandse zaken Roger Lewentz van de deelstaat Rijnland-Palts zei vanochtend on een persconferentie dat gisteren bleek dat er iemand op het terrein was die 'banden had met islamitische terroristen'. Die persoon beschikte over een backstage-pas op een andere naam. Duitse media melden dat één verdachte familie zou zijn van een terreurverdachte die vastzit.