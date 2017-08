Rode Kruis wil meer hulp voor Bangladesh

Amerika in spanning om mega-jackpot van 700 miljoen

22 augustus De spanning stijgt nu er morgen in de Amerikaanse Powerball-loterij een jackpot van maar liefst 700 miljoen dollar te winnen is. Dat is de op een na hoogste jackpot in de loterij ooit. In het begin van 2016 stond er zelfs een jackpot van 1,6 miljard op het spel.