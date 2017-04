Rusland legt Rex Tillerson op de grill

De grimmige sfeer rond het eerste werkbezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, aan het Kremlin spreekt boekdelen. Rusland en de VS zijn het over de oorlog in Syrië fundamenteel oneens. President Basher al-Assad blijft zitten waar hij zit, aldus Moskou, en het wordt hoog tijd dat de Verenigde Staten een keer een plan bedenken voor de toekomst van Syrië. Bovendien geeft Tillersons Russische collega, Sergei Lavrov, het Witte Huis te verstaan dat het geen nieuwe aanvallen duldt op de Syrische strijdkrachten. De boodschap is glashelder: handen af van president Basher al-Assad. De Amerikaanse aanval op het vliegveld van Homs afgelopen vrijdag, uit vergelding voor het gebruik van gifgas tegen rebellen in Kahn Sheikhoun, was er al een teveel. Ook nieuwe aanvallen zijn volgens president Vladimir Poetin onwettig en hij zal er ‘ernstige consequenties’ aan verbinden. ,,We vinden het ontzettend belangrijk dat er geen herhaling komt’’, aldus zijn minister Lavrov.

Westerse lezing

Rusland wil niets weten van de westerse lezing dat Assads luchtmacht achter de gifgasaanval zit. De regering in Moskou ontkent elke betrokkenheid en zegt dat het zenuwgas sarin vrijkwam toen een gevechtsvliegtuig een bom afgooide op een opslagplaats met chemische wapens van de rebellen. Lavrov hield collega Rex Tillerson voor dat Rusland een ‘duidelijk beleid voert, gebaseerd op internationaal recht’, maar dat hij ‘niets begrijpt van het Amerikaanse beleid voor Syrië’. ,,Wat zijn nu jullie werkelijke intenties?’’, aldus de minister. Hij verwijt de regering van Donald Trump dat zij ‘inconsequent’ is, met ‘ideeën komt die elkaar tegenspreken’. Het zint Moskou bijvoorbeeld niet dat Trump eerst geen prioriteit hecht aan het onmiddellijke aftreden van Assad en daar nu, na het drama in Kahn Sheilhoun wel op aandringt. Rusland beschuldigt de VS er tevens van dat zij er alles aan doen om de dood van 80 mensen in Kahn Sheikhoun in de schoenen van Assad te schuiven.

'Een beest'

Tillerson geeft op zijn beurt toe dat Rusland en de VS ‘ernstige meningsverschillen’ hebben die de samenwerking tussen beide landen in de weg staan. ,,Maar we zoeken naar mogelijkheden om de kloof te dichten’’, concludeert de Amerikaanse minister. ,,We zijn het er in elk geval over eens dat onze communicatielijnen over Syrië open blijven.’’ Een van die lijnen zorgt ervoor dat de luchtmachten van Rusland en de westerse coalitie elkaar in het Syrische luchtruim niet in de weg zitten.