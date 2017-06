'Salman Abedi overlegde in Libië met IS'

De precieze inhoud van het overleg in het Noord-Afrikaanse land is onbekend, zo staat in het artikel. De mogelijkheid dat Abedi door IS is aangestuurd, bewijst volgens The New York Times dat de terroristen ondanks gebiedsverlies in het Midden-Oosten in staat zijn de aanslagen in Europa voort te zetten. Abedi zou zowel de hoofdstad Tripoli als de kustplaats Sabratha hebben bezocht.