Schietpartij tussen bende en bewakers rechtbank Moskou: drie doden

Jongetje met down zingt uit volle borst mee met Whitney Houston

8:53 Een negenjarige jongen met het syndroom van Down blijkt enorm fan van de zangeres Whitney Houston. Zijn moeder filmde het tafereel in de auto, en volgens haar is zijn liefde voor de zangeres begonnen nadat één van haar liedjes voorbij kwam in een documentaire. De video van het jongetje gaat ondertussen viral op internet.