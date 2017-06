Schip met 160 opvarenden zinkt razendsnel

Op een stuwmeer in het noordwesten van Colombia is vandaag een grote reddingsoperatie op gang gekomen nadat een schip met ongeveer 160 mensen aan boord in de problemen raakte en zonk. Volgens de laatste berichten zijn zeker 6 mensen zijn om het leven gekomen, 31 mensen worden nog vermist. Lees het gehele artikel hier.