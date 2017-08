Schotse Nicole (26) geeft in 4 maanden al het spaargeld van oma (78) uit

De 79-jarige Pearl Williams moest in juli vorig jaar twee keer kijken toen ze geld wilde ophalen. Er stond niets meer op haar rekening. Haar hele leven hadden zij en haar man hard gewerkt en bijna 25.000 euro bij elkaar gespaard. Dat geld was nergens meer te bekennen. Toen ze samen met de bank op zoek ging naar haar zuurverdiende centen, leidde het spoor naar haar kleindochter Nicole Speirs (26).

Nicole bleek de bankkaartgegevens van haar oma ontfutseld te hebben en had in de vier maanden voorafgaand aan de ontdekking een enorme hoeveelheid aankopen gedaan in de online winkel van Amazon. Van kleding en juwelen tot een jacuzzi, een iPad mini, een drone en zelfs een seksspeeltje: de Schotse vrouw bleek pas opgehouden te zijn toen al het geld van haar grootmoeder op was.

Bank

Williams was er naar eigen zeggen kapot van toen ze ontdekte wat haar kleindochter had gedaan, temeer omdat ze altijd zo close waren geweest. De vrouw ging samen met haar familie onderhandelen met de bank om te zien of ze nog iets van haar geld kon terugkrijgen, maar die wilde dat alleen doen op één voorwaarde: dat Pearl haar kleindochter zou aangeven bij de politie.

En dat deed ze. De jonge vrouw uit Kirkintilloch bij Glasgow werd in staat van beschuldiging gesteld en pleitte vorige week schuldig in de rechtszaal. Ze bleek haar oma bestolen te hebben in de periode van 16 januari tot 25 mei vorig jaar.

Portugal

Pearl zou momenteel bij een familielid in Portugal verblijven. Haar geld heeft ze intussen wel terug. ,,Ze is nog erg scherp en beseft goed wat er precies is gebeurd", aldus een bron in de Britse krant Daily Record. ,,Het is extra pijnlijk omdat ze zo'n goede band hadden. Pearl deed alles wat ze kon voor Nicole en steunde haar door dik en dun."