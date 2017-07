'Schutters verstoren stembusgang Venezuela'

De Venezolanen konden vandaag op zo’n 2000 plekken verspreid over het land stemmen over de vraag of ze nog vertrouwen hebben in het huidige parlement of willen dat het leger de huidige grondwet verdedigt en of zij versnelde verkiezingen willen. De stemming komt dus niet van de overheid zelf, maar is eerder symbolisch. Toch verwacht de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties dat zo'n 6 tot 8 miljoen mensen zullen opdagen om een stem uit te brengen.