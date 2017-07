'Sessions besprak campagnezaken met Russische ambassadeur'

Oud-premier Schotte: schuldig of slachtoffer van politiek proces?

21 juli Is voormalig minister-president van Curaçao Gerrit Schotte daadwerkelijk ‘slachtoffer van een politiek proces’, zoals hij zelf beweert? Of heeft de rechtbank hem in 2016 terecht veroordeeld tot drie jaar cel vanwege onder meer corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen? Het Hof op het Antilleneiland beslist vandaag over het hoger beroep in de zogenoemde zaak-Babel.