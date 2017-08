Smartphone overleeft val uit vliegtuig en belandt in tuin

In de Amerikaanse staat Tennessee stond een tuinierende man raar te kijken toen hij tussen het tuinafval een smartphone vond. Hij wist toen nog niet dat de telefoon een halve minuut eerder uit een vliegtuigje was gevallen. Blake Henderson, de piloot, wilde een video maken toen het apparaat uit zijn hand waaide. Wonderbaarlijk genoeg overleefde de smartphone de val en belandde hij tussen de bladeren in de tuin. Nadat de man de video terugkeek, wist hij Henderson te contacteren om de telefoon terug te geven. Hendersons neef Robert Ryan zette de video online, die al meer dan een miljoen keer is bekeken op YouTube.