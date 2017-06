Spaans bedrijf schuldig aan fatale bungeejump Haagse Vera (17)

Vanwege het gevaar had het bungeejumpbedrijf Aqua 21 moeten controleren of de veiligheidslijn vastzat en aanvullende veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Ook werd haar leeftijd niet gecheckt en hadden haar ouders geen toestemming gegeven. Er was daarnaast geen vergunning afgegeven aan het bedrijf om op de plek van het fatale ongeval te bungeejumpen. In het gebied mag helemaal niet gesprongen worden. Ook dat wordt het bedrijf kwalijk genomen.



De scholiere van het Haags Montessori Lyceum kreeg in nauwelijks verstaanbaar Engels instructies. Vermoedelijk verstond ze ‘now jump’ (nu springen) in plaats van ‘no jump’ (niet springen). ,,Dit zijn essentiële kenmerken van onvoorzichtigheid”, oordeelt de rechter. ,,Er is geen juiste procedure gehanteerd om risico’s uit te sluiten.”



Aqua 21 schrijft op haar website tien jaar ervaring te hebben met buitenactiviteiten, maar biedt bungeejumpen niet meer aan. In 2015 oordeelde de Spaanse rechter ook al dat het bungeejumpbedrijf ‘alles fout deed’.